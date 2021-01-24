أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجوب تطبيق القضاة لنص النظام تطبيقا صرفا، إذ يمثل ذلك التطبيق الشرعي الصحيح للأنظمة، مشددا على وجوب العناية بجودة الأحكام.

وقال الصمعاني خلال زيارته لمحاكم الاستئناف، والعمالية، والجزائية، والتجارية، والعامة، والأحوال الشخصية، والتنفيذ بمحافظة جدة، إن الولاية والتخصص للقاضي والولاية لقضاة الاستئناف تم إعطاؤها بموجب النظام، وكل هذه الأمور مجتمعة تطور نظر القضاء، بحيث يصبح قضاء مطردا متسقا متوافقا مع المبادئ، وله صفة الاستمرارية والثبات.





#فيديو | #وزير_العدل: الولاية أعطيت للقاضي بموجب النظام الذي يعتمد النهج المؤسسي.. ويجب أن يكون رأي القاضي موضوعيا يتماشى مع المبادئ ويطبق النظام بالدرجة الأولى حتى لو خالف الرأي الشخصي للقاضي@MojKsa#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/Ns7ExIO9pw — عكاظ (@OKAZ_online) January 24, 2021

وكشف وزير العدل -وفق مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها في «تويتر»- أن نظام القضاء اعتمد النهج المؤسسي الذي يبدأ في الدائرة، فالمحكمة، فمحكمة الاستئناف، فالمحكمة العليا، وبالتالي رأي القاضي ضمن هذه المؤسسة لابد أن يكون رأيا موضوعيا يتماشى مع المبادئ ويطبق النظام بالدرجة الأولى وحتى لو خالف رأيه الشخصي.

ووجه رسالة للقضاة قال فيها: «ليس مطلوباً منك لا ذمةً ولا واقعا أن تقدم رأيك الشخصي، وإنما عليك أن تجتهد على ضوء الأنظمة الموجودة».