وقع نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري مذكرة تفاهم لإطلاق مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي المشترك من الجانب السعودي ومن الجانب الأوزبكي الغرفة التجارية الأوزبكية، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وسفراء البلدين وكبرى الشركات الاستثمارية، جرت مراسيم توقيع المذكرة خلال فعاليات منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي المنعقد في مدينة بخارى.



من جانبه، قال المهندس الحيدري إن توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي إلى جانب توقيع مذكرات التفاهم بين نخبة من الشركات السعودية والأوزبكية لتأسيس مشاريع مشتركة، يعد محطة هامة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأوزبكستان، وقوة دافعة نحو تحقيق المزيد من العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المشترك، كما يمثل قناة مباشرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بين البلدين.



وأعد الحيدري منتدى الأعمال السعودي الأوزبكي فرصة للحوار وإزالة المعوقات، وطرح الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة والتي تتمثل في الموارد الطبيعية المتنوعة والمتعددة والكوادر البشرية المدربة والمتطورة، والتي يمكن استغلالها في إنشاء مشاريع تجارية وصناعية مشتركة متطورة، إضافة إلى كافة المجالات كالزراعة، والصناعات القطنية والنسيج، والمقاولات، والسياحة، والتكنولوجيا، والتعدين، والخدمات المالية والتدريب، والطاقة المتجددة، لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين.



يذكر أن آخر عام تم فيه تبادل تجاري بين البلدين كان في عام 2019م وبلغ حجم التجارة فيه 17.6 مليون دولار.