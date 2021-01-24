شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المختصة اليوم (الأحد) في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط، إضافة لمحلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي بواقع 60 عقارا، وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد.

وأوضحت أمانة جدة أن الإزالة تأتي بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه، وتم قبل بدء أعمال الإزالة إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها تمهيدا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.