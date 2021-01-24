قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بزيارة تفقدية مُفاجئة لفرع الوزارة بجدّة صباح اليوم (الأحد)، والتقى مدير ومنسوبي الفرع، واطلع على سير العمل، واستمع لطلباتهم وللشكاوى ووجه بحلّها سريعاً، وأن تتم موافاته بما تم إنجازه في إنهائها.

ونوّه بحُسن سير العمل والانضباط الإداري، الذي يسير حسب البروتوكولات التي أقرتها الجهات المُختصة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد أن ولاة الأمر قدّموا كل الدعم للوزارة لتقوم بواجبها ومُهماتها، وأن تؤدي رسالتها الأولى في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر الدعوة والتوعية وفق المنهج الوسطي المُعتدل، وأن يكون المنبر مُسخراً لخدمة الدين والوطن والمُجتمع.