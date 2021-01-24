أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (197) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة (366185) حالة، بينها (2107) حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (329) حالة حرجة، كما تم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (357728).فيما بلغ عدد الوفيات (6350) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، مع إجراء (33875) فحصاً مخبرياً جديداً.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض (كورونا)، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.