عبّر السائح الأمريكي جون دلسي عن انبهاره بالوجهات السياحية في السعودية، وشد انتباهه ما يتم تداوله من باقات سياحية في موسم «الشتاء حولك» الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للسياحة، الذي انطلق 10 ديسمبر 2020، ويستمر حتى نهاية مارس 2021. وقال إنه أحد من حصلوا على تأشيرة سياحية الصيف الماضي قبل تشديد قيود الإغلاق بسبب فايروس كورونا، وحزم أمتعته وقتها من مطار دالاس متوجهاً إلى الطائف مرورا بجدة أولاً، واستمتع بشواطئها وأسواقها واتجه بعدها برفقة المرشد السياحي أحمد الجعيد إلى الطائف التي نالت إعجابه بمواقعها التاريخية ومرتفعاتها الجبلية وأجوائها المعتدلة. ولاحظ جون كثافة السياح من جنسيات مختلفة في الطائف، مشيراً إلى أن عمّه كان يعمل طبيباً في مستشفى القوات المسلحة بالهدا، وأفاده بالعديد من محاسن المدينة الوادعة ومزارع الورود فيها. ومن الطرائف أنه فوجئ في منتصف رحلته بتعطّل حسابه البنكي، وفكّر جدياً بتدارك الأمر للعودة إلى بلده، لكن المرشد الجعيد أنقذ الموقف بتأمين المبلغ الكامل لرحلته، ومن ثم قام بإعادة المبلغ له، مشيراً إلى أن برنامجه السياحي امتد لزيارة العلا التي ما زال يقلّب صورها التذكارية في هاتفه، حيث التاريخ في قلب الصحراء وتضاريس الجبال العجيبة ورمالها الذهبيه، مبينا أن عددا من أصدقائه أكدوا عزمهم السفر إلى السعودية حال معاودة فتح التأشيرات السياحية.من جانبه، قال لـ«عكاظ» المرشد السياحي أحمد الجعيد إنه يعتز بصداقته مع جون وما زال التواصل مستمراً بينهما، ورصد إعجابه هو وغيره من جنسيات مختلفة بالسياحة في المملكة والوجهات التي زاروها برفقته. وعن موقفه في تأمين مبلغ مالي للسائح الأمريكي أثناء تعطل حسابه البنكي، قال إن ذلك غير مستغرب من أي سعودي، وأعطى الموقف انطباعاً جيداً عن سياحتنا التي لا تنحصر في الوجهات الرائعة، بل في أخلاقنا وقيمنا الأصيلة، لافتاً إلى أهمية أن يحرص كل مسافر إلى بلد آخر على إشعار البنك حتى لا يتعرض إلى ما تعرّض له جون من توقف حسابه وحرمانه من عمليات الصرف الآلي. في السياق، تستمر باقات موسم شتاء السعودية تحت شعار «الشتاء حولك» في 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويوفر الموسم ما يزيد على 300 تجربة وباقة سياحية. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد محمد حميد الدين إن جهود ومبادرات الهيئة مستمرة ومتجددة مع إطلاق موسم شتاء السعودية، واستثمار النجاحات التي حققها موسم صيف السعودية (تنفس)، واستمرار الشراكة المميزة مع القطاع السياحي الخاص لتقديم تجارب وأنشطة سياحية ممتعة وجديدة تتناسب مع أجواء الشتاء الرائعة والتنوع المناخي والطبيعي الذي يميز المملكة. وأكد حميد الدين دور الإعلام في عكس الصورة الإيجابية عن المقومات السياحية التي تمتاز بها المملكة، وقال: نعول كثيراً على إبداع وجهود وسائل الإعلام لتقديم الصورة المشرقة لما تملكه المملكة من طبيعة ساحرة وعمق حضاري وتراثي، وكرم وترحاب يرتبط بالحفاوة السعودية الأصيلة، والعديد من المعالم والمواقع والوجهات والتجارب السياحية المميزة التي تتفرد بها المملكة.