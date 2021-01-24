أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجات الحرارة المسجلة فجر أمس (السبت) على شمال المملكة طريف (-3ْ)، القريات (-2ْ.4)،رفحاء (-0ْ.2)، الجوف وعرعر تسجلان الصفر المئوي. وشهدت المناطق الشمالية موجة صقيع بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي، مصحوبة برياح قارسة ونشطة، وأمطار خفيفة. وفيما شهدت المناطق البرية خارج محافظة القريات، تجمد أحواض سقيا المواشي من البرد حتى وقت متأخر من صباح أمس رفع الأهالي استعداداتهم للبرد خاصة في ذروته، وازدحمت محطات الوقود لتعبئة الكيروسين، وسط تخوف من نفاده من المحطات، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في الشمال.يشار إلى أن هذه الموجة الباردة أعادت إلى الأذهان قسوة البرد وشدة الصقيع التي ضربت المحافظة قبل سنوات عدة، إذ انخفضت درجة الحرارة فجأة بشكل كبير على المنطقة الشمالية.