أكدت إدارة المرور القبض على قائد مركبة، صدم سيارة أحد أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله بجدة، مساء الخميس. وأبان «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المواطنين، أبلغ «المرور السعودي»، عن قيام صاحب مركبة بحي الجامعة في جدة، بصدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهروبه دون الاهتمام به أو الاطمئنان، مطالبا إدارة المرور بالتحري عنه وتطبيق النظام بحقه.