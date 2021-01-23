أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 197 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 203 حالات إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 366.185 حالة، من بينها 2107 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 329 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 357.728 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6350 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (78)، المنطقة الشرقية (43)، منطقة مكة المكرمة (36)، منطقة المدينة المنورة (10)، منطقة الباحة (6)، منطقة حائل (5)، منطقة عسير (5)، منطقة القصيم (5)، منطقة جازان (3)، منطقة نجران (2)، منطقة تبوك (2)، منطقة الجوف (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (50)، جدة (17)، الدمام (12)، الظهران (12)، مكة المكرمة (8)، المجمعة (7)، المدينة المنورة (6)، عفيف (6)، الليث (6)، حائل (5)، الهفوف (5)، وادي الدواسر (5)، الطائف (4)، القطيف (4)، الخرج (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (56)، جدة (24)، مكة المكرمة (13)، الدمام (10)، ينبع (9)، الخبر (6)، المدينة المنورة (5)، الهفوف (5)، خميس مشيط (4)، طريف (4)، الجبيل (4)، خيبر (4)، ووفقا لذلك تتصدر مدينة الرياض الإصابات الجديدة وحالات التعافي خلال 24 ساعة الماضية، بنسبة 25.3% من إجمالي الإصابات و27.58% من إجمالي المتعافين.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.