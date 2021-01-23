تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد) استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443، وذلك عبر نظام «نور».

ووجهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت الوزارة خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443، ويشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ(90) يوماً كحد أدنى، وحتى سن 11 عاما وثلاثة أشهر كحد أعلى.

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11-1442/6/24، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور، من 1442/6/25 إلى 1442/7/13 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11.

ويبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن الست سنوات بـ180 يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام «نور» لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1442/10/4، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7، كما يستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19.



