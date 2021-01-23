أسفر حادث مروري وقع أمس (الجمعة) على أحد الطرق ضمن مشاريع بسيطا الزراعية في منطقة الجوف، عن وفاة وإصابة 7 أشخاص.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف حمدان الضويحي أنه ورد بلاغ من الجهات الأمنية عند الساعة 19:37 أمس يفيد بوقوع حادث تصادم أمام بوابة إحدى الشركات في منطقة بسيطا ونتج عنه سبع إصابات متفرقة.

وقال: بناء عليه تم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر تساندها ثلاث فرق من الصحة، حيث تمت مباشرة الموقع والكشف على الحالات، وتبين بعد عملية الفرز وجود سبع حالات من بينها وفاتان لرجل وطفل، وتم استكمال الإجراءات الإسعافية بالموقع ونقل الحالات لمستشفى ميقوع العام.