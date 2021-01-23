أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الجمعة)، أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص للحد من آثار أزمة كورونا حقق نتائج إيجابية وفقاً لأرقام الربع الثالث، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 15.4% في الربع الثاني من 2020 إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020.

ووفقاً لنتائج النشرة، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 8.5%. وفي المقابل ارتفع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49.0% في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66.0%، محققاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 31.2% بانخفاضٍ قدره -0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.