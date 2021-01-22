شدد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على إتقان وتجويد العمل وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لدوائر النيابة العامة في محافظات الليث والقنفذة والجموم وافتتاحه مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة خليص في منطقة مكة المكرمة يومي الأربعاء والخميس 7 - 8 / 5 / 1442هـ.

واستمع النائب العام في زيارته لشرح مفصل عن استراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدوائر النيابية، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، كما التقى عدداً من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها، والتقى موظفي النيابة في الدوائر وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً في هذا الصدد بالدعم اللا محدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.