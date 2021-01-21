كان صباح يوم الخميس الثامن من جمادى الآخرة موعدا مع ألم الفراق الأبدي لثانوية عبدالرحمن الداخل التابعة لمكتب النسيم بتعليم جدة، إذ فقدت المدرسة أحد معلميها إثر نوبة قلبية، حيث كان المعلم أحمد حسن الزهراني يلقي دروسه على منصة مدرستي وفجأة توقف الدرس بتوقف قلب المعلم أحمد حسن الزهراني. وسقط الزهراني بجوار جهازه فحملته أسرته إلى المستشفى ولكن القدر كان أسرع وفارق الحياة.

وكان الزهراني الذي خدم في مجال التعليم 26 عاماً وأبا لأربعة أبناء طيب القلب نقي السريرة كما وصفه زملاؤه في العمل. وأضافوا أنه كان متفانيا في عمله وجل همه رفع مستوى الطلاب وخلق بيئة عملية لدراسة مادته.

من جانبه، أوضح المنسق الإعلامي بالمدرسة المعلم خالد الزهراني أن يوم الخميس لم يكن عادياً بالنسبة له ولزملائه؛ فعندما تلقينا الخبر الصادم بوفاة الزميل الخلوق الأستاذ أحمد الزهراني بنوبة قلبية أثناء شرحه لدرسه في مادة الكيمياء على منصة مدرستي أصبنا بصدمة نفسية كبيرة، إذ فقدنا جللا في زميلنا الخلوق لكن قدر الله وما شاء فعل. وأشار إلى أن الفقيد كانت تجمعه بهم الزمالة والصداقة فهو صاحب أخلاق طيبة ومرح النفس وكان حريصاً على عمله وطلابه وتفانيه في عمله.

بدوره، قال مدير المدرسة خالد الرايقي إنهم فجعوا بخبر وفاة زميلهم أحمد الزهراني الذي انتقل إلى جوار ربه صباح يوم الخميس، واصفا الفقيد بالمخلص والمتفاني وحب الخير لجميع منسوبي المدرسة من معلمين وطلاب.