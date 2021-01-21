كشفت لـ«عكاظ» الإدارة العامة للتواصل والعلاقات في وزارة الصحة أنه نظراً لتأخر وصول الدفعات المقررة من لقاح كورونا المعتمد إلى المملكة والدول التي تصدر لها الشركة اللقاح، بسبب تعديلات تجريها الشركة الصانعة في خطوط الإنتاج، فإن «الصحة» تقوم حالياً بإعادة جدولة المواعيد الجديدة لمن لم يحصل على اللقاح.

وأكدت «الصحة» أن الجرعة الثانية من اللقاح المعتمد حالياً في المملكة يمكن إعطاؤها خلال 6 أسابيع بعد الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس (الأربعاء) إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»؛ بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، جراء إيقاف مصنعها التوسع في خطوط الإنتاج.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المختلفة.