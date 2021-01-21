قام النائب العام سعود بن عبدالله المعجب صباح أمس (الأربعاء) بزيارة دائرتي النيابة العامة بالليث والقنفذة في منطقة مكة المكرمة، رافقه خلالها وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان.

واستمع النائب العام خلال الجولة لشرح مفصل عن إستراتيجية سير الأعمال ومؤشرات الأداء في الدائرتين، واطلع على آلية خدمة المستفيدين والمراجعين، والتقى موظفي النيابة وأثنى على الجهود المبذولة، وحثهم على تجويد العمل وإتقانه وتسهيل إجراءات المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدعم اللامحدود الذي تحظى به النيابة العامة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.