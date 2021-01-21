أكد مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة المدينة المنورة حسين نافع أن نسبة المستخدمين للإنترنت في المملكة وصل إلى نحو 80% من إجمالي عدد السكان.

وقال نافع خلال اللقاء الأول الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان «المعارف الرقمية وتأثيرها على المجتمع»، ضمن مشاركة المركز في ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة المقامة تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» إن المملكة أصبحت في المراكز الأولى في التحول الرقمي، مشيدا بنجاح العديد من المنصات الرقمية التي استفاد منها كافة أبناء الوطن، مثل منصة «أبشر» ومنصة «مدرستي» وغيرهما.

ودعا نافع الشباب والشابات إلى التخطيط لكيفية استثمار المعرفة الرقمية، مؤكداً وجوب زيادة الوعي وبثه بطريقة حكيمة وذكية، خصوصا من قبل الأسرة لتوعية أبنائها وضرورة استخدام المعارف الرقمية بشكلها الصحيح.

من جهته قال المهندس المثنى العقيل باحث دكتوراه في الأمن السيبراني بجامعة امبريال كوليج لندن إن التقنية أصبحت مهمة في جميع مناحي الحياة، وعلى الشباب والشابات تطوير القدرات المعرفية لديهم من خلال الاستفادة من الدورات التدريبية في مجال التقنية، وذلك للاستفادة من المعارف الرقمية للوصول للعالمية والمنافسة حول العالم، وتمثيل الوطن أحسن تمثيل، مشددا على أهمية الوعي والمفاهيم الأساسية للحماية من الهجوم الإلكتروني، ما قد يتسبب في سرقة البيانات أو تلفها.

يذكر أن مشاركة المركز في ملتقى مكة الثقافي تتمثل في إقامة 8 لقاءات افتراضية لعدد من المشاركين، يجري خلالها طرح القضايا الحوارية المختلفة التي تنسجم مع طبيعة الملتقى، ومع رسالة وأهداف المركز لنشر وتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتلاحم الوطني.