أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 212 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 160 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 365.775 حالة، من بينها 2096 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 326 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 357.337 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6342 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (83)، المنطقة الشرقية (39)، منطقة مكة المكرمة (35)، منطقة المدينة المنورة (21)، منطقة الحدود الشمالية (9)، منطقة القصيم (8)، منطقة نجران (6)، منطقة الباحة (3)، منطقة حائل ((3)، منطقة عسير (2)، منطقة جازان (1)، منطقة الجوف (1)، منطقة تبوك (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (69)، مكة المكرمة (15)، جدة (14)، بقيق (14)، ينبع (13)، عرعر (6)، المدينة المنورة (5)، الدمام (5)، الهفوف (5)، الجبيل (5)، بريدة (4)، شرورة (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (43)، جدة (13)، الظهران (10)، مكة المكرمة (5)، الجبيل (5)، تربة (5)، الهفوف (4)، نمرة (4)، القوز (4)، وبذلك تتصدر مدينة الرياض الإصابات الجديدة بـ32.5% من إجماليها خلال 24 ساعة الماضية، فيما تصدرت حالات التعافي الجديدة بنسبة 26.87%.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.