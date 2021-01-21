تفاعل المرور السعودي مع بلاغ تقدم به مغرد في «تويتر» مرفقا مقطع فيديو يظهر قائد مركبة تعمد قطع الإشارة الحمراء في محافظة الخرج.





ووفقا للفيديو، فيظهر توقف المركبات عند الإشارة الحمراء في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الخوارزمي في محافظة الخرج، وعبور إحدى المركبات للإشارة الحمراء في تجاوز صريح من قائد المركبة للأنظمة المرورية، دون أدنى اعتبار للمخاطر المتحتمة جراء تهوره وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، ودون أي اعتبار أيضا لوجود دورية أمنية في التقاطع لحظة تجاوزه الإشارة الحمراء.

وأفاد «المرور السعودي» بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر تعد مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد على 6000 ريال.