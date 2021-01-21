ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع مجلس نظارة الوقف.واطلع خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام الماضي 2020 والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021.واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشاريع الخاصة به.