تشارك جامعتا أم القرى والطائف بـ6 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي المقام تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».وتقدمت جامعة الطائف بـ4 مبادرات رقمية شملت حملة الأسرة القدوة في التعامل الرقمي لرفع وعي الوالدين في التعامل السليم والاستخدام الآمن للمواقع والتطبيقات والمنصات الرقمية مع أسرهم، ولعبة إلكترونية موجهة لصناعة القدوة الناشئة وتتولى تصميم وتطوير ألعاب إلكترونية مبتكرة تمكن الناشئة من ممارسة المهارات القيادية، إضافة إلى مؤتمر السيدات في علم البيانات - الطائف ١٤٤٢، وتأتي انطلاقا من رؤية الجامعة لتعزيز مكانة المرأة المجتمعية وتمكينها، ومن ضمن المبادرات العيادات الطبية الافتراضية، وهي منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل تقدم خدمات الاستشارات والاستفسارات الطبية للمرضى.أما جامعة أم القرى فتشارك بمنصتها الإلكترونية «القدوة الرقمية» التي تستهدف الأطفال من عمر ٨-١٦ سنة لاحتواء مشاركاتهم في العالم الرقمي وتطوير مهاراتهم التقنية من خلال نشر الفيديوهات التثقيفية القصيرة بمواضيع مختلفة، إضافة إلى منصة القدوة الرقمية (فَلَك)، وتستهدف الجيل الرقمي الصغير لصناعة المحتوى الرقمي الهادف وتطوير مهاراتهم التقنية والاجتماعية والفنية وبناء ذواتهم.