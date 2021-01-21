وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والمنظمات والاتحادات والمراكز العربية والإسلامية والدولية أمس (الأربعاء)، مذكرة تعاون مشترك مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا». وقع مذكرة التعاون الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد سعيد المغيدي، ومساعد المدير العام للاتحاد محمد عبدربه اليامي.وأوضح اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار بناء شراكة إستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واتحاد وكالات الأنباء لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إعلامية عدة. يشار إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولة عضوا، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.