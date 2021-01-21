زارت لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى برئاسة عطا السبيتي، وبمشاركة أعضاء اللجنة، أمس (الأربعاء) مقر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالرياض، والتقت مدير عام الصندوق تركي الجعويني، والمدير التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس أبا الخيل، وعددا من المسؤولين في الصندوق. وقدم مدير «هدف» عرضا تعريفيا لأبرز الجهود التي يقوم بها الصندوق، وأهم الخطط والإستراتيجيات التي يعمل على تنفيذها في الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية دعم المجلس ولجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للمبادرات التي يقوم بها الصندوق. وطرح أعضاء المجلس خلال اللقاء عددا من التساؤلات عن أداء الصندوق، وأجاب المسؤولون في الصندوق عمّا ورد في التساؤلات، مؤكدين حرصهم على تطوير أداء الصندوق لتحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في دعم أعمال الصندوق، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الي تواجه الصندوق في أدائه مهماته. يشار إلى أن زيارة اللجنة للصندوق تأتي ضمن جهود مجلس الشورى ولجانه المتخصصة في الوقوف على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وإنجازاتها وما تقوم به وفقاً لمهماتها أثناء مناقشة المجلس ودراسته تقارير الأداء السنوية، في سياق تعاون المجلس مع مختلف الأجهزة الحكومية لرفع مستوى الأداء.