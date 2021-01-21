وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3200 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مناطق خنفر وشقرة بمحافظة أبين، استفاد منها 3200 طالب، كما واصل توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجا في الأردن، وجرى توزيع 1868 حقيبة شتوية، إضافة إلى 3736 بطانية، استفاد منها 2068 أسرة في محافظات عمّان وجرش والبلقاء والمفرق.وفي الصومال وزع المركز 30 طنًا و500 كيلوغرام من التمور للمحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي ورتانبدا وداجر ومنطقة رجو بإقليم بنادر، استفاد منها 22800 فرد.