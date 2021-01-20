توعد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز اليوم (الأربعاء) بالقضاء على المليشيا الحوثية الإرهابية وتخليص اليمن والعالم العربي والإسلامي من شرورها، مؤكداً أن النصر على هذه العصابات الإرهابية أصبح قريباً وأن بشائره تلوح في الأفق.

وأوضح عزيز أثناء تدشين العام التدريبي والعملياتي والمعنوي الجديد 2021 في اللواء 203 مشاة أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حركة إرهابية بالفطرة، مبيناً أن المليشيا خاسرة ومنبوذة ومعروفة بإرهابها ولا تريد لليمن واليمنيين إلا الموت والتدمير والتشريد.

وقال رئيس هيئة الأركان: «العالم الآن يساند ويوافق الشعب اليمني وقواته المسلحة الرأي أن هذه الجماعة الحوثية حركة إرهابية تنفق من قوت اليمنيين مئات الملايين من أجل إحياء ذكرى الإرهابي قاسم سليماني، فيما أبناء الشعب اليمني يموتون جوعاً».