أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 238 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 173 حالة تعافٍ إضافية، 3 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 365563 حالة، من بينها 2048 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 331 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 357177 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6338 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.