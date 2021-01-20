تسببت حادثة اصطدام مروع وقع بين سيارتين في انقلابهما وإصابة ركابهما بإصابات متفرقه راوحت بين الخطرة ومتوسطة الخطورة، وذلك على جسر الكعكية في مكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت عند الساعة 1:40 من فجر اليوم (الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوجود حادثة تصادم وانقلاب سيارتين فوق جسر الكعكية، وبها عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية، إذ تبين عند وصولها، وجود 4 إصابات راوحت بين الخطرة ومتوسطة الخطورة، وتم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين على الفور، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة، هذا وباشرت الحادثة على الفور آليات الدفاع المدني ودوريات المرور والجهات الأمنية الأخرى.