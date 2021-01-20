وقعت شركة «طيران الإمارات» اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرب «جواز سفر أياتا»، وهو عبارة عن تطبيق لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات أو فحوصات أو لقاحات كورونا.

ويتيح جواز سفر أياتا للمسافرين التحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، وسيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران، ويمكنهم استكمال التفاصيل المتعلقة بإجراءات السفر.

ويمكن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة، وستقوم طيران الإمارات بالتحقق من صحة فحوص PCR قبل المغادرة. ويتوقع أن تبدأ تجربة التطبيق في أبريل المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عادل الرضا إن «الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر، ونعمل مع أياتا لتبسيط نقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقميا وبفعالية وأمان».