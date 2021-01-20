ضبطت صحة الطائف، بالتعاون مع الجهات الأمنية، صيدلية تقوم ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود صيدلي يعمل بالصيدلية غير مرخص من وزارة الصحة، وليس لديه شهادة تصنيف من هيئة التخصصات الصحية.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن تحريات «صحة الطائف» كشفت قيام الصيدلية ببيع أدوية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وجود صيدلي غير مصنف من هيئة التخصصات الصحية، ويعمل بمهنة صيدلي، وقيامه بإعطاء الحقن الطبية للمرضى وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وبين الحميدان، أن فرق الالتزام قامت بإحالة الصيدلية إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وأكدت صحة الطائف استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على 937.

وشدد الحميدان على أن صحة الطائف لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

يذكر أن إدارة الالتزام بصحة الطائف قامت بـ2196 جولة تفتيشية خلال عام 2020، كما تم استقبال ما يقارب 1352 بلاغاً خلال الفترة نفسها.