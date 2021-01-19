اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير عن سير العمل التعليمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد، كما تسلم أمير ‏المنطقة ‏تقريراً عن سير العملية التعليمية "عن بعد" في المنطقة، والذي يتضمن مؤشرات منصة مدرستي وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات من خلال المنصات التعليمية، منوها بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.

وفي مستهل الاستقبال أكد الأمير فهد بن سلطان أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.‏

من جهته، أعرب مدير تعليم تبوك عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات أمير المنطقة ودعمه المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة، في ظل رعاية القيادة الحكيمة ودعمها اللامحدود لقطاع التعليم في بلادنا.