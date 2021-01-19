وقعت كليات عنيزة في مقر الكليات اتفاقية تعاون، مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود أمس (الإثنين)، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تبادل الخبرات، واعتماد الكليات مركزا معتمدا للتدريب ومنح الرخصة الدولية في ريادة الأعمال، فضلاً عن التعاون في إدارة المشاريع الناشئة وتطوير الجوانب الإدارية لدى رواد الأعمال، وتقديم الاستشارات وتأهيل الشباب نحو الأعمال المهنية، وعقد ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية.

ومثل الكليات في التوقيع المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، بينما مثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري، بحضور نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى وعمداء الكليات وعدد من المسؤولين من الجانبين. وبين الدكتور الشتيوي أهمية الاتفاقية في دعم ريادة الأعمال من خلال المبادرات المحفزه في تذليل العقبات وتشجيع الشباب والشابات، والمساهمة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وخلق فرص العمل الحر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مقدماً الشكر والتقدير لجمعية ريادة الأعمال، على تعاونهم المثمر مع الكليات في ايجاد نافذة جديدة لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، في الاستفادة من خدمات الجمعية.