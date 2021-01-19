أدانت مصر إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، ما نتج عنه إصابة 3 مدنيين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، وقوفها حكومة وشعبا، بجانب المملكة في مواجهتها الإرهاب الغاشم وداعميه، وفي ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفاً عسكرياً تجاه إحدى القرى بمنطقة جازان، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.وأكد مجدداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين نتيجة تطاير شظايا المقذوف العسكري.