واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال ديسمبر 2020 في قسم الطوارئ 216 مستفيداً، وعيادة الباطنية 378 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 230 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضاً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضاً، وصرفت العيادات الطبية الأدوية لـ691 فرداً،، ونفذت 26 نشاطاً للتخلص من النفايات.