وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري -عبر الاتصال المرئي- أمس اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا، التي مثلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران أوليكساندر بيلتشوك، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.