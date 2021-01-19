وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمواكبة التطور القضائي - إجراءً وموضوعاً -عبر تحقيق الجودة العالية في التسبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة للفعل، والمجلس الأعلى للقضاء يتابع ذلك بكل دقة، فلن يقبل إلا أن تكون الأحكام القضائية مجودة ومحققة لغاياتها، مؤكداً أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، لتحقيق العدالة الناجزة.وشدد خلال تفقده أمس سير العمل في محاكم الاستئناف، والعمالية، والجزائية، والتجارية، والعامة، والأحوال الشخصية، والتنفيذ بمحافظة جدة، على أهمية مواصلة الجهود والتفاعل في التجاوب مع أي شكوى، والعمل على معالجة مواطن الخلل والقصور، مبيناً أن مركز العمليات العدلي يتابع الأداء اليومي التشغيلي ويعمل على تغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطور في أعمال المرافق العدلية كافة.وأطلق الدكتور الصمعاني أمس النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ للارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك خلال اللقاء الدوري لرؤساء محاكم التنفيذ في محافظة جدة.