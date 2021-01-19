كشف العضو السابق في اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد القرشي عن مغادرة 60 شركة للعمرة الخارجية السوق بعد جائحة فايروس كورونا وما خلفته من أضرار لها. وقال لـ «عكاظ»، إن عدد الشركات العاملة في السوق منذ انطلاقة نظام الشركات الجديد في 2018 بلغ أكثر من 560 شركة ظلت تعمل تحت إشراف وزارة الحج والعمرة. مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة عليها مطالبات مالية بملايين الريالات بسبب تخلف معتمريها وأن نحو 30 إلى 40% من هذه الشركات لا تستطيع دفع الغرامات الصادرة بحقها. وأضاف القرشي أن الشروط الجديدة في ما يتعلق بالترخيص لشركات جديدة تضمنت الكفاءة المالية والهيكل التنظيمي وقوة التوطين والسعودة والخبرات السابقة. مشيراً إلى أن وزارة الحج والعمرة ستعلن قريباً عن هذه الشروط بشكل مفصل. وتمنى القرشي أن تكون الشركات الجديدة إضافة مميزة لقطاع سوق العمرة وأن تساهم في تحقيق رؤية 2030 مؤكداً أن الجميع يتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين من كافة دول العالم.