تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتباراً من السبت القادم في إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل.وتستمر الاختبارات 8 أيام، فيما تنطلق اختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) اعتباراً من 20 مارس للعام الحالي وتستمر سبعة أيام على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 30 /‏ 5 /‏ 2021. وذكرت الهيئة إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات. وبينت أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمعلمين على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس التسجيل لأخذ هذا الاختبار بجزأيه التربوي العام والتخصص.