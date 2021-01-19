قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين تعديا على مقيم بدفعه في مجرى مائي في أحد المواقع البرية.وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.