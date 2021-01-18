أطلق أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، عدداً من الوعول والظباء العربية «الإدمي»، والتي تزيد عن 20 وعلاً جبلياً، و 10 ظباء عربية في متنزهي الجرة والأمير سلطان بالمسقي، وذلك لأول مرة في منطقة عسير، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأكد الأمير تركي بن طلال، على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة، ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضاً وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وعبّر أمير عسير عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

من جانبه رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، على جهوده المبذولة ورعايته هذا الإطلاق الذي يأتي في ظل توسيع، وترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني، والحفاظ على هذه الثروات ذات الأهمية البيئية، والاقتصادية، والسياحية، والثقافية.