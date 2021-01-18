..«إلينا معشر ⁧‫المعلمين⁩.. ‏الله يسمع ويرى وسيحاسب».. بهذه العبارة استذكر معلمو إحدى المدارس بالمنطقة الشرقية عبارة زميلهم «سعد النصر» الذي انتقل إلى رحمة الله إثر سكته قلبية، مع بداية أول يوم دراسي بعد أن أكمل استعداداته لبداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تحضيره لدروسه في منصة مدرستي.

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أن المعلم سعد النصر ‏من خِيرة المعلمين، إذ جهّز درسه عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ وحال القدر دون شرحه لطلابه، إذ وافته المنية في أول يوم من أيام الفصل الدراسي الثاني⁩، فيما ذكر مدير مدرسة أبي سفيان بن الحارث الثانوية ظافر القحطاني التي يعمل فيها سعد معلما لمادة الحاسب الآلي أن المعلم الراحل من خيرة المعلمين علما وأدبا، إذ حضّر دروسه عبر منصة مدرستي لليوم الأول (الأحد) من الفصل الدراسي الثاني، وتفاجأت بعدم حضوره في المنصة على الرغم من حضور الطلاب، وقمت بالاتصال به ولم يرد، وأضاف القحطاني بأنه بعد فترة من الزمن تم إبلاغنا من قبل أقاربه بأن سعد انتقل إلى رحمة الله، وبين القحطاني بأن جميع زملاء سعد في المدرسة استذكروا كلمات كان قد وضعها في حسابه في وسيلة التواصل «تويتر»، «إلينا معشر ⁧‫المعلمين⁩.. ‏الله يسمع ويرى وسيحاسب».

من جهته أشار وكيل المدرسة خالد فقيه إلى أن خبر وفاة سعد نزل على زملائه بشكل مفجع نظرا لما يتمتع به زميلهم سعد من أخلاق حميدة وعمل مميز في مادته التعليمية، وكذلك محبة طلابه له طيلة عمله بالمدرسة.