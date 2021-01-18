أعلن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أنه سيتم اعتماد لقاحي «أسترازينيكا» وموديرنا المضادين لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بعد أن تم اعتماد لقاح فايزر-بيونتيك وبدء التطعيم به في المملكة.

وقال العريفي في لقاء مع قناة العربية اليوم (الاثنين) إن التنافس العالمي على اللقاحات كبير جدا، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر، وهناك كميات جيدة ستصل إلى السعودية للتطعيم.

وأكد مدير «صحة الشرقية» أن عملية التطعيم باللقاح في مركز لقاحات كورونا بالمنطقة تسير بسلاسة كما خُطط لها، وهناك توافد كبير من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، كاشفا أن عدد الحاصلين على اللقاح في المنطقة بلغ 60 ألف مواطن ومقيم، وأن عدد المسجلين في المركز عبر تطبيق «صحتي» بلغ 400 ألف شخص، ومن تلقوا المواعيد 70-80 ألف شخص.

وأشار العريفي إلى أن الطاقة الاستيعابية في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية تستوعب أكثر 4500 يوميا، موضحا أنه سيتم تدشين مركز اللقاحات في الأحساء خلال الأسبوعين القادمين، إذ إن المركز جاهز وبانتظار وصول اللقاحات التي ستصل قريبا.

وفي ما يخص مركز اللقاحات في حفر الباطن، كشف العريفي أنه تم تحديده وسيتم العمل عليه وتدشينه خلال الشهر القادم وبدء التطعيم باللقاح.

وتطرق خلال حديثه إلى زيادة العاملين في مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، إذ وصل عددهم حاليا إلى 320 شخصا على ورديتي العمل، واكتسبوا خبرة جيدة ما أدى إلى تسارع رتم العمل بشكل أفضل، وبالتالي زيادة استيعاب المركز وسلاسة ومرونة عملية التطعيم باللقاح.