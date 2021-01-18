تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، سير العمل بمشروع تطوير إسكان «الضاحية 15» بمدينة جازان، أحد مشاريع البيع على الخارطة لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشاريع التنموية بالمنطقة.



واستهل نائب أمير المنطقة الجولة على المشروع، بالاطلاع على المراحل المنجزة من المشروع مستمعًا لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة المسوقة لمشروع الضاحية المهندس صلاح الغامدي عن المراحل الجارِي تنفيذها بالمشروع، والذي يعد من أكبر الضواحي السكنية في منطقة جازان كما تتراوح مساحات الأراضي من 300م٢ إلى 500م٢، وتتكون المرحلة الأولى والجاري تنفيذها والعمل عليها من 1.236 وحدة سكنية وبعدد إجمالي لكافة مراحل المشروع، والذي يضم 4170 وحدة سكنية موزعة على أربعة نماذج مختلفة ومتنوعة لتلبي رغبات واحتياجات المستفيدين، وعلى 3 مراحل تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 4.245.464 متراً مربعاً وبقيمة إجمالية تقدر بـ (3.310.702.695) ريالاً متكاملة الخدمات والبنية التحتية والفوقية، مما يسهم في توفير متطلبات جودة الحياة للضواحي السكنية المطورة في المرحلة الحالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسر في المشروع 4.170 أسرة أي أكثر من 20.000 نسمة، ويقع المشروع بموقع إستراتيجي هام في ضاحية الملك عبدالله شمال مدينة جازان بمستقبل جازان الجديد، وبالقرب من محافظات أبوعريش وصبيا وضمد، وبالقرب من مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، وجامعة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.



ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز القائمين على المشروع، بمضاعفة الجهود، لإنجازه في الوقت المحدد له، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن.