تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتبارا من يوم السبت القادم، إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

وستستمر الاختبارات لمدة ثمانية أيام، بحيث تنتهي يوم 30 يناير الجاري، على أن تبدأ اختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) اعتبارًا من 20 مارس للعام الجاري، وتستمر لمدة سبعة أيام، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30.

يذكر أنه الهيئة أكدت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمعلمين على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس التسجيل لأخذ هذا الاختبار بجزئيه التربوي العام والتخصص.