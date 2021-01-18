تلقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، اليوم (الاثنين)، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
#فيديو | سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس #كورونا المستجد#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0 pic.twitter.com/a1xKT0pk7g— عكاظ (@OKAZ_online) January 18, 2021
وبعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، علق السفير أبي زيد خلال زيارته لمركز لقاحات كورونا بقوله: «أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال».
وأضاف السفير الأمريكي: «إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذينن شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة».