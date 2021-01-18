أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض أمس (الأحد)، ندوة «طرائق صياغة الخطاب المضاد للخطاب العنيف»، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة لدى التحالف الدكتور محمد الصبيحي، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، ومنسوبي المركز.وأشار الصبيحي إلى سمات خطاب العنف في البيئة الرقمية ومكوناته والأدوات التي يمكن من خلالها إيجاد خطاب وصياغته لردع التوجهات ذات الأفكار المتطرفة التي من شأنها التأثير إعلامياً وفكرياً على عقول النشء، كما تطرق إلى الممارسات الاتصالية المهنية لمواجهة خطاب العنف وأهم أشكاله، من خلال الخطاب البديل والخطاب المضاد.من جانبه، أكد اللواء المغيدي أن الورشة تأتي في إطار مجال محاربة الإرهاب إعلامياً، بكشف طرائق الجماعات المتطرفة العنيفة وأدواتها وآليات عملها، عبر استغلال الخطاب الإعلامي بجميع أشكاله في بث رسائلها المتطرفة العنيفة والإجراميّة.