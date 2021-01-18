وزعت مدارس التعليم العام أمس 62 مليون مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفقا لخطة زمنية أعدت بما يضمن الانطلاقة الجادة مع أول أيام الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي.وحرصت مختلف المدارس على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية لمكافحة انتشار فايروس كورونا خلال توزيع المقررات الدراسية. وتتولى لجنة إدارية بكل مدرسة الإشراف على توزيع المقررات وتنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.وعملت المدارس على تعقيم وتطهير مخازن المقررات الدراسية، مؤكدة عند استلام الكتب من داخل المدرسة عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية استلام الطالب للكتب دقائق معدودة، فيما يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.وشددت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب.وفي هذا الإطار اعتمد مدير تعليم الليث الدكتور زكي رزيق الحازمي خطة الجولات الإشرافية التي ينفذها 200 مشرف ومشرفة تربوية لتفقد المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية عن بعد، مؤكداً استعداد الإدارة لعودة ٣٢ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية كافة إلى الدراسة عن بعد، عبر منصة مدرستي والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم، مشدداً على أهمية الدور المؤثر للأسرة من خلال تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي ومتابعة أبنائها، ما يساعد على رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.وشرعت 1538 مدرسة بتعليم منطقة مكة المكرمة أمس في توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.كما وقف مدير تعليم منطقة حائل الدكتور منذر البليهد أمس على سير العمل في توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على الطلاب في عدد من مدارس المنطقة.وشدد البليهد على أهمية البداية الجادة والقوية خلال هذا الفصل الدراسي لتتحقق الأهداف التعليمية المرجوة.وفي السياق، تسلم 160 ألف طالب وطالبة في 1200 مدرسة بحائل أمس المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني. واعتمد مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم حسين العُمري، خطة توزيع المقررات الدراسية على 220 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الثاني في أكثر من 1200 مدرسة، بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة، وبمتابعة قادة وقائدات المدارس، والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.وانخرط طلاب وطالبات التعليم العام في منطقة القصيم في اليوم الدراسي الأول عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية، بعد تسلمهم المقررات الدراسية.وأكد مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم واتخاذ التدابير الوقائية كافة لسلامة منسوبيه ومنسوباته من فايروس كورونا، مثمناً الدور الداعم لوزارة التعليم في متابعة عملية الاستعداد للفصل الدراسي الثاني لاستمرار نجاح رحلة التعليم عن بعد.