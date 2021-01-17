أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 176 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 146 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364.929 حالة، من بينها 1919 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 319 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.687 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6323 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (62)، منطقة مكة المكرمة (34)، المنطقة الشرقية (32)، منطقة المدينة المنورة (12)، منطقة القصيم (11)، منطقة عسير (7)، منطقة نجران (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة حائل (3)، منطقة تبوك (2)، منطقة الحدود الشمالية (2)، منطقة جازان (1)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (50)، جدة (15)، مكة المكرمة (10)، الخبر (8)، ينبع (8)، بريدة (5)، الدمام (5)، الطائف (4)، نجران (4)، المجمعة (4)، القطيف (4)، الظهران (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (39)، جدة (15)، مكة المكرمة (9)، الدمام (5)، طريف (4)، الظهران (4)، المبرز (4)، ينبع (3)، ضرما (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.