كشف المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه يجري العمل على توفير مقر للتطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد في مكة المكرمة، وذلك وفقاً للخطة المعدة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرمة.

ورداً على ما تم تداوله في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، في مقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ للتطعيم بلقاح كورونا المستجد «كوفيد-19» لأهالي مكة المكرمة، قال العتيبي: «على المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة كما أن الصحة، ستعلن موقع مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية».