قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي نسخة من أوراق اعتماده إلى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية مارتا سوسانا بيون من خلال الاتصال المرئي أمس (السبت). ورحبت بيون بالسفير المالكي، معربةً عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق، كما أكدت استعدادها وبقية المسؤولين في المكسيك لتقديم كل الدعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين. فيما أشاد السفير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مؤكداً تطلع سفارة المملكة إلى تطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.