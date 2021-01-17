لقي إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع «ذا لاين» اهتماماً كبيراً محلياً ودولياً نظراً لأهمية الأفكار والرؤى الطموحة التي يتبناها وتعبر عن رؤيته الثاقبة في إحداث نقلة نوعية للسعودية ودول المنطقة.ويرى مراقبون يمنيون أن مشروع «ذا لاين» يمثل نقلة نوعية نحو العالمية والتفوق عليها نظراً لأهميته والتحولات التي سيحدثها في المنطقة بكاملها، مؤكدين أنها ستنعكس بشكل إيجابي على المنطقة بكاملها.وقال الصحفي أحمد ردمان سيجعل مشروع «ذا لاين» في منطقة نيوم مدينة عامرة بالنشاط الاقتصادي والعمراني والسياحي ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار كونها ستكون مدينة تختلف عن كل مدن المملكة سواء من حيث البيئة أو الخدمات التي ستتوفر وخلوها من أي انبعاثات حرارية والمتمثلة بوجود الآلات والسيارات.وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء إطلاقه للمشروع وضح الكثير من أهميته العمراني والاقتصادي والتاريخي والسياحي معاً، وهو ما يجعلنا ننظر إليه برؤية مستقبلية ثاقبة تؤكد أن هذه المنطقة ستكون مدينة للإبداع والتطور وجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين الطموحين.من جهته، اعتبر الصحفي محمد مصطفى المشروع نقلة نوعية نحو العالمية كون المدينة ستضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كيلومتراً، على أن تكون المجتمعات مترابطة افتراضياً في ما بينها.ولفت إلى أن التقارير تؤكد أن هذه المدينة ستكون مدينة رقمية بامتياز تتفوق على مختلف المدن العالمية وتنقل المملكة إلى مراحل أكثر تقدماً صناعياً واقتصادياً ناهيك على أن المدينة تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة مما يؤهلها أن تكون مدينة استجمام وصحية خالية من أي كربونات مضرة بل ستمتزج مع الطبيعة.واعتبر مصطفى المشروع دعماً كبيراً للاقتصاد السعودي كونه سيوفر آلاف الوظائف ويجذب مليارات الدولار، لافتاً إلى أن الجهود السعودية تسعى لتحويل المنطقة إلى أوروبا العرب.